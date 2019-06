Auf einer Landstraße im Rhein-Neckar-Kreis sind am Montag drei Autofahrer verletzt worden, nachdem ein Wagen in den Gegenverkehr geriet. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 29-jährige Fahrer dieses Wagens zuvor auf seiner Spur einen Radfahrer überholen. Er sei dann beim Wiedereinscheren auf die Bankette gefahren, ins Schleudern gekommen und schließlich in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er in der Nähe von Schriesheim mit zwei Autos zusammen.

Eine 19-jährige Autofahrerin und ein 59-jähriger Autofahrer seien so schwer verletzt worden, dass sie in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht werden mussten, hieß es. Auch der Unfallverursacher kam in eine Klinik. An allen drei Autos entstand Totalschaden. Die Unfallursache wird noch ermittelt.

