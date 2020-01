Zusammenprall auf gerader Strecke: Zwei Autofahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Karlsruhe sind zwei Männer verletzt worden. Ein 45 Jahre alter Autofahrer war am Freitagabend mit seinem Wagen in Linkenheim-Hochstetten unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Aus unbekannter Ursache prallte er mit seinem Auto auf gerader Strecke mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 55-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer kamen in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei