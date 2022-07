Spektakel am Abendhimmel: Zweiter Supermond binnen weniger Wochen

Mit einem satten Vollmond wird an diesem Mittwoch der zweite sogenannte Supermond binnen weniger Wochen erwartet. Innerhalb weniger Wochen kann man schon zum zweiten Mal den Supermond am Himmel der Region sehen. Der Mond wirkt heute wirkt dann etwas größer als sonst. Besonders imposant sieht der Mond direkt nach Aufgang und kurz vor Untergang aus.

„Es ist der erdnächste Vollmond in diesem Jahr“, sagt der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland, Sven Melchert. Wenn er für die Menschen in Deutschland am Horizont aufgeht, ist er allerdings von diesem Punkt schon wieder etwas entfernt. Bei Mondaufgang ist der Erdtrabant 357 517 Kilometer von der Erde weg.

Gute Sicht in der Region

Ein Wolkenband dürfte am Mittwochabend in Teilen Deutschlands den sogenannten Supermond verdecken. Vor allem in der Mitte Deutschlands dürften Wolken die klare Sicht erschweren, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochvormittag. Im Süden ist es laut Wettervorhersagen größtenteils klar. So könnte der Himmel über dem Südwesten die ideale Gelegenheit bieten, das Ereignis zu bestaunen.

Zu dem sogenannten Supermond kommt es, wenn der Erdbegleiter in seiner elliptischen Umlaufbahn unserem Planeten besonders nahe kommt und gleichzeitig Vollmond ist. So wie heute Nacht. Aufgrund dieser elliptischen Umlaufbahn kommt er der Erde sogar noch einmal um 158 Kilometer näher als beim letzten Vollmond am 15. Juni. Er zeigt sich für Beobachter von unserem Heimatplaneten aus dann größer und heller.

So viel Abstand hat der Mond heute zur Erde

Heute hat der erdnächster Umlaufpunkt, das sogenannte Perigäum, nur 357 264 Kilometer Abstand zur Erde. 13 Tage später, Ende Juli, wird die Distanz seines erdfernsten Punktes, dem Apogäum, dann bereits wieder rund 50 000 Kilometer größer sein. Dann kommt uns der Mond entsprechend wieder kleiner vor. Der Mond geht im Sommer am Abend im Südosten auf und am Morgen im Südwesten unter. In der Region präsentiert sich der Vollmond etwa ab 20.35 Uhr.

Sie haben Bilder vom Supermond gemacht? Schicken Sie uns ihr Bestes für eine Onlinegalerie an: online@schwaebische.de. Bitte nenne Sie uns auch ihren Namen und verraten sie uns den Aufnahmeort.