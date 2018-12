Kurz vor Silvester mahnt Agrarminister Peter Hauk (CDU) die Feiernden, Müll nicht auf Wegen, Wiesen und Feldern zurückzulassen. Böller und Raketen sollten nur dort gezündet werden, wo man selbst die Reste aufsammeln könne, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Es bestehe die Gefahr, dass Wild sowie Nutztiere sonst Plastikreste oder Scherben essen. „Bereiche um landwirtschaftliche Nutzflächen sollten für ein Feuerwerk gemieden werden“, so der Minister. Böller könnten Tiere zudem in Angst und Panik versetzen. Für Haustiere sollten die Besitzer einen geschützten Platz suchen. Hunde und Katzen sollten in der Nacht nicht alleine gelassen werden.