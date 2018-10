Zug und Laster krachen zusammen: 16 Verletzte am Bodensee

Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastwagen in Sipplingen (Bodenseekreis) sind am Montagmorgen 16 Menschen leicht verletzt worden. Zu dem Unglück war es gekommen, als der Lkw an einem Bahnübergang zu wenden versuchte. Dabei geriet der Fahrer nach Angaben der Polizei mit dem Auflieger des Lastwagens auf die Gleise. Ein mit etwa 100 Menschen besetzter Interregio-Express der Bodenseegürtelbahn habe nicht mehr rechtzeitig halten können und den Auflieger gerammt.

Bahnübergang und Straße wurden zunächst gesperrt, konnten nach der Bergung des Lkw aber am Nachmittag wieder freigegeben worden. Wenig später war auch die betroffene Zugstrecke Friedrichshafen-Singen wieder befahrbar, wie ein Sprecher der Bahn mitteilte. Auf der Strecke verkehrten täglich 50 Züge in beide Richtungen. Der Zug war nach dem Zusammenstoß beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Er musste in den Bahnhof von Radolfzell geschleppt werden.

Der 51 Jahre alte Fahrer des Lastwagens war in die Straße gefahren um zu wenden, da auf seiner Strecke wegen einer Baustelle gesperrt war, hieß es von der Polizei. Fast alle Verletzten, darunter der Triebwagenführer und der Lastwagenfahrer, wurden ins Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht.

An Bahnübergängen kommt es im Südwesten immer wieder zu Unfällen mit oftmals schwerwiegenden Folgen. So starb etwa in Waibstadt 2017 ein 53 Jahre alter Autofahrer, nachdem sein Wagen auf einem Bahnübergang mit einer S-Bahn kollidiert war. Im Jahr zuvor war ein Laster mit einer Regionalbahn an einem Bahnübergang bei Königsbronn kollidiert. Bei dem Zusammenstoß kam damals der Lastwagenfahrer ums Leben.

