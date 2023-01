Zug prallt gegen Einkaufswagen auf dem Gleis

Weil ein Unbekannter einen Einkaufswagen am Bahnhof Altbach (Kreis Esslingen) auf die Gleise gestellt hat, ist eine einfahrende S-Bahn leicht beschädigt worden. Auch an den Gleisanlagen entstand leichter Schaden, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Sie habe Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Der Täter hat ersten Erkenntnissen zufolge den Wagen in der Nacht auf das Gleis gestellt und sich dann in unbekannte Richtung entfernt. Der Zug erfasste den Einkaufswagen und zerstörte ihn.

Pressemitteilung

