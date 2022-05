Zug kollidiert nahe Ulm mit Bus: Mehrere Verletzte

Ein Zug ist bei Blaustein in der Nähe von Ulm mit einem Bus kollidiert. Es gebe mindestens drei Verletzte, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Der Bus habe am Morgen einen Bahnübergang im Stadtteil Arnegg überquert, als die Schranken heruntergefahren seien, hieß es. Die Regionalbahn habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei mit dem Bus zusammengestoßen. Die Strecke ist derzeit gesperrt. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

