Zuber verabschiedet sich emotional: „Bin leer und traurig“

Der ausgeliehene Offensivspieler Steven Zuber hat sich nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga via Instagram vom VfB Stuttgart verabschiedet. „Es fällt mir gerade sehr schwer, Worte zu finden. Ich bin leer und traurig“, schrieb der Schweizer Nationalspieler am Dienstagmorgen. Zuber kehrt zur neuen Saison zum Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zurück. „Diesen bitteren Moment hat dieser Verein nicht verdient. Danke für die Zeit mit euch. Obwohl sie unschön endet, werde ich sie positiv in Erinnerung behalten.“ Der 27-Jährige war im vergangenen Winter bis zum Saisonende vom VfB ausgeliehen worden.

Kader VfB Stuttgart

Tabelle der Fußball-Bundesliga

Spielplan VfB Stuttgart

Zuber-Post auf Instagram