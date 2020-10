Einen Bebauungsplan für den Bereich Staufer-/Urbanstraße in der Südstadt hat der Ravensburger Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen. Damit wird es möglich, dass dort eine vierköpfige Familie eine Villa mit rund 500 Quadratmetern Wohnfläche errichten kann. Die Entscheidung war nicht unumstritten, da die geplante Großvilla optisch mächtig daher kommt, fast das ganze Grundstück versiegelt und zudem in Zeiten des Klimawandels nicht mehr zeitgemäß sei, so die Argumente im Gremium.