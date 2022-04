Zu hoher Lkw beschädigt Lüftungsturbinen im Tunnel

Ein zu hoher Lastwagen hat sechs Lüftungsturbinen an der Decke des Bürgerwaldtunnels bei Lauchringen (Landkreis Waldshut) beschädigt. Alle Turbinen auf der Fahrspur des zunächst unbekannten Fahrzeugs seien betroffen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie hängen auf etwa 4,60 Metern. Unklar sei, warum die Höhenkontrolle, die eigentlich ab einer Fahrzeughöhe von 4,40 Metern anschlagen soll, in der Nacht zu Donnerstag nicht ausgelöst hat.

Der Sachschaden lässt sich laut Polizei noch nicht beziffern. „Falls eine Turbine ersetzt werden muss, beläuft sich der Preis für eine Turbine bei 80.000 Euro“, teilten die Beamten dazu mit.

Mitteiung

