Zu Ehre des toten Präsidenten: Arena an Achim-Stocker-Straße

Nach dem vor zehn Jahren gestorbenen Präsidenten Achim Stocker wird die Straße am neuen Stadion des SC Freiburg benannt. Das habe der Gemeinderat am Dienstag beschlossen, teilte der badische Fußball-Bundesligist mit. „Achim Stocker hat den SC Freiburg 37 Jahre lang als Erster Vorsitzender wie kein Zweiter geprägt. Wir freuen uns, dass der Freiburger Gemeinderat dem Namensvorschlag gefolgt ist“, sagte SC-Vorstand Oliver Leki. Zur kommenden Saison soll der SC Freiburg in das neue Stadion umziehen.

