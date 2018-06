Zollfahnder entdecken große Cannabis-Plantage und Drogengeld

Zollfahnder haben im Kreis Lörrach in einem Mehrfamilienhaus eine Marihuana-Plantage entdeckt und dabei auch 54 Kilo der Droge nebst 200 000 Euro Bargeld sichergestellt. Für den Anbau der Cannabis-Pflanzen seien der Keller sowie die darüberliegende Wohnung komplett umfunktioniert worden. Rund 800 Pflanzen standen dabei auf mehr als 150 Quadratmetern Fläche, wie das Zollfahndungsamt am Mittwoch weiter berichtete. Der Großteil sei zum Zeitpunkt der Entdeckung Mitte Juni bereits abgeerntet gewesen. Im Verdacht stehen zwei 37 und 38 Jahre alte Männer. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen.

Neben dem Bargeld in Euro und Schweizer Franken entdeckten die Fahnder in weiteren Wohnungen auch eine scharfe Waffe und Ausrüstung für eine weitere Plantage. Der normalerweise extrem intensive Geruch der Pflanzen sei dank modernster Filter- und Abluftanlagen nicht aufgefallen, sagte eine Zoll-Sprecherin. Letztlich sei man durch einen anonymen Hinweis und einen länger zurückliegenden Marihuana-Fund an der Schweizer Grenze auf die Drogen-Anbauer aufmerksam geworden.

