Zöllner haben am Stuttgarter Flughafen eine Reisende mit zwei Nacktkatzen aus der Ukraine gestoppt. Wie das Hauptzollamt Stuttgart am Donnerstag mitteilte, fehlten für die sechs Monate alten Sphynx-Nacktkatzen Nachweise über die vorgeschriebenen Impfungen. Ein Tiernotdienst nahm sie nach der Kontrolle in der vergangenen Woche in Quarantäne, wo sie Zollsprecher Thomas Seemann zufolge etwa zwei Monate hätten bleiben müssen. Das dauerte der 42-Jährigen zu lange - sie flog mit den Katzen am Mittwoch wieder zurück in die Ukraine. Sie wollte die Tiere dem Zoll zufolge in Deutschland verkaufen - demnach ist eine Spyhnx-Nacktkatze etwa 1000 Euro wert.

Haustiere, die aus einem Nicht-EU-Staat stammen, müssen laut Zoll durch eine Tätowierung oder einen Mikrochip gekennzeichnet sein, eine gültige Tollwutschutzimpfung und eine amtliche Veterinärbescheinigung haben, in dem die Mikrochipnummer oder die Tätowierung eingetragen ist. Hinzu kommen unter anderem Impfpapiere.

