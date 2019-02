Zoll kontrolliert Paketdienste wegen Schwarzarbeits-Verdacht

Das Hauptzollamt Heilbronn hat Mitarbeiter von Paket- und Kurierdiensten kontrolliert. Ziel war es unter anderem, Fälle von Schwarzarbeit aufzudecken. Bei der Überprüfung am 8. Februar wurden 22 mögliche Verstöße festgestellt, wie das Zollamt am Donnerstag mitteilte. Dabei handelte es sich überwiegend um mögliche Verstöße gegen den Mindestlohn und den Verdacht auf Beitragsvorenthaltung, also Fälle, in denen zu geringe Sozialabgaben geleistet wurden. Insgesamt wurden 225 Arbeitnehmer in 20 Betrieben an den Zoll-Standorten Heilbronn und Tauberbischofsheim überprüft.

Mitteilung des Zolls