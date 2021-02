Zoll gelingt empfindlicher Schlag gegen Drogenhändler

Die Corona-Pandemie hinterlässt ihre Spuren in der Bilanz des Friedrichshafener Automobilzulieferers ZF. Der Gesamtumsatz ist im Jahr 2020 um rund elf Prozent auf 32,6 Milliarden Euro gesunken, wie das Unternehmen aufgrund von vorläufigen Zahlen am Montag mitteilte. Trotz der schwierigen Zeit bleibt das Traditionsunternehmen operativ in den schwarzen Zahlen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) beläuft sich auf rund 1,04 Milliarden Euro, die Ebit-Marge beträgt damit 3,2 Prozent.