Mit nicht zugelassenen, teilweise lose im ganzen Auto verteilten Feuerwerkskörpern ist ein 21 Jahre alter Vater mit Frau und kleinem Kind unterwegs gewesen. Zollbeamte fanden die gefährliche Fracht am vergangenen Samstag bei einer Kontrolle in Karlsruhe, wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte. Die Familie kam aus Belgien und war auf dem Weg in die Schweiz. Wie eine Sprecherin sagte, befanden sich die 39 Böller zum Teil auch im Sitzbereich des Wagens. Der junge Mann hätte angegeben, die Böller schon vor längerer Zeit gekauft und vergessen zu haben, dass sie sich noch im Auto befanden. „Der Gefahr für seine Familie im Auto war sich der junge Vater augenscheinlich nicht bewusst“, hieß es in der Mitteilung. Den Angaben zufolge wurden die Böller beschlagnahmt, gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mitteilung der Polizei