Karlsruhe (dpa/lsw) - Immer mehr Menschen kaufen ein Handy oder einen MP3-Spieler günstig im Ausland und mogeln die Ware am Zoll vorbei nach Deutschland. Viele gewerbliche Sendungen würden als Geschenk deklariert oder fiktive Rechnungen ausgestellt, teilte das Hauptzollamt in Karlsruhe am Mittwoch mit. Der eigentliche Warenwert werde dabei auf der Rechnung im Paket bewusst niedriger angegeben, um Zoll- und Umsatzsteuer zu sparen. Die richtige Rechnung gehe separat per Brief an den Kunden. Das Amt ist zuständig für den Bezirk vom Kreis Freudenstadt bis zum Rhein-Pfalz-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis.