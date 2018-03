Vermutlich eine Zigarette hat am Mittwoch in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) einen Brand mit zwei Verletzten ausgelöst. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Morgen im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden durch eine glimmende Zigarettenkippe mehrere Möbel in Brand gesetzt. Sowohl der 34 Jahre alte Bewohner als auch dessen 85 Jahre alte Nachbarin aus der ersten Etage wurden leicht verletzt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit rund 80 000 Euro.

Pressemitteilung der Polizei