Zeugnisse am letzten Schultag: So läuft die Übergabe daheim friedlich ab

Bevor es in die Ferien geht, steht für die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg heute noch die Zeugnisvergabe an. Sind die Klassenarbeiten in einigen Fächern nicht so gut gelaufen und die Kinder und Jugendlichen erwarten schlechte Noten, sollten sie ihre Eltern am besten darauf vorbereiten.

Denn wenn das Zeugnis erst einmal auf dem Tisch liegt, könnte die Situation schnell unruhig werden. „Dann sehen Eltern die schlechten Noten geballt. Der Ärger wird nur noch größer, wenn man ihn aufschiebt“, sagt Stefan Drewes von der Sektion Schulpsychologie beim Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP).

Offensive Ehrlichkeit bewährt sich

Am besten gehen Jugendliche mit schlechten Noten in die Offensive: Die weniger guten Zeugnisnoten herunterzuspielen, bringe nichts. Wichtig sei, den Eltern gegenüber offen zuzugeben, dass man in diesem Fach Lücken habe. Wer sich dagegen aufspiele und so tue, als habe er alles unter Kontrolle, riskiere, dass ihn die Erwachsenen nicht ernst nehmen würden.

Eine gute Strategie ist auch, schlechte Noten im Gespräch mit den Eltern begründen zu können. Dabei sollten Jugendliche versuchen, bei der Wahrheit zu bleiben – auch wenn die Gründe für ein schlechtes Abschneiden banal sein können, wie „Ich mag den Lehrer nicht“.

Haben die Schüler schon im Voraus Angst vor der Noten-Diskussion mit den Eltern, sollten sie vorher mit einem Freund oder einem vertrauten Erwachsenen darüber sprechen und überlegen, was sie sagen könnten. Das Zeugnis zeigen sollten sie später aber lieber alleine, meint Experte Drewes: „Sonst können sich die Eltern schnell überrollt fühlen.“

So sollten Eltern reagieren

Aber auch Eltern können ein paar Dinge beachten, damit die Zeugnisübergabe nicht im Familienstreit endet. Vor allem sollten Eltern verständnisvoll reagieren – auch wenn die Noten im Zeugnisheft nicht so gut sind wie vielleicht erwartet.

„Beim Scheitern kommt es darauf an, wie der Begriff innerhalb der Werteordnung der Familie definiert ist: Ist Scheitern etwas Bedrohliches oder eher was Peinliches, was aber nicht so schlimm ist? Es ist daher ratsam, sich zu fragen, wie es den Eltern selbst als Kind ergangen ist, wenn sie eine schlechte Note hatten“, sagte Oliver Bogen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut aus Lindau, in einem früheren Interview der "Schwäbischen Zeitung".

So sind Eltern gut beraten, über ihre eigenen Prägungen hinsichtlich Leistung und Scheitern nachzudenken. Das Allerwichtigste für Eltern sei aber, ihren Kindern zu signalisieren: „Wir haben dich lieb, so wie du bist“. Die Zuwendung muss bedingungslos sein, egal, welche Noten am Ende herauskommen.

Es gehe für die Eltern darum, glaubhaft und empathisch auf die Ängste ihrer Kinder zu reagieren, damit sie sich sicher fühlen. Sätze wie „das ist nicht so schlimm, nicht so tragisch“ können hilfreich sein, um zu signalisieren, dass schlechte Noten kein Weltuntergang sind. Und es auch nicht schlimm ist, wenn man eine Klasse wiederholen muss.

Belohnung und Bestrafung nicht sinnvoll

Laut Experte Oliver Bogen können Jugendliche ihr schulisches Verhalten sehr genau einschätzen und wissen, was sie tun - Pubertät hin oder her. Das könnten Eltern von ihren Kindern erwarten, und sollten das auch signalisieren: „Wenn du Hilfe brauchst, bin ich da für dich“.

Es ist klar, dass Eltern schlechten Noten entgegenwirken wollen. Wenn die Situation bei der Zeugnisübergabe aber auf einer empathischen Grundlage beruhe, finde sich viel eher eine Lösung, so Boger.

Von Belohnungen und Bestrafungen für bestimmte Zeugnisnoten hält Oliver Boger wenig. Denn auch bei Belohnungen wie Geldgeschenken sei stets die Leistung der Maßstab für Bindung und Beziehung. „Bestrafungen für schlechte Noten würde ich kategorisch ablehnen. Das schafft Distanz und schadet der Gesprächsebene“, sagte Boger.

Lehrermangel wird im nächsten Schuljahr spürbar sein

Problematisch ist auch, dass viele Kinder und Jugendliche in der Schule nicht individuell gefördert werden können, weil es in Baden-Württemberg in fast allen schulischen Bereichen an Lehrern mangelt. Das könnte ebenfalls zu schlechteren Zeugnisnoten beitragen. Und der Lehrermangel im Südwesten wird sich im nächsten Schuljahr aus Sicht der Bildungsgewerkschaft GEW noch weiter verschärfen.

Die Einstellungszahlen des Kultusministeriums zeigten, dass voraussichtlich mehrere hundert Stellen unbesetzt blieben, sagte GEW-Landeschefin Monika Stein der dpa in Stuttgart. Besonders an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und bei der Inklusion fehlten immer mehr Lehrkräfte.

Auch viele berufliche Schulen, Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe 1 würden absehbar mit zu wenig Personal ins Schuljahr starten. Das bedeute, dass sich Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern auf mehr Unterrichtsausfall einstellen müssten.

Hinweis: Teile des Artikels und einige Zitate sind bereits in früheren Artikeln erschienen. Aus aktuellem Anlass haben wir diese aber für diesen Artikel wieder verwendet.