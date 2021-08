Zeugin meldet Mann mit Axt: Großeinsatz der Polizei

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis nach einem Mann. Eine Anruferin berichtete den Beamten am Samstagmorgen von einem lauten und aggressiven Mann, der im Stadtgarten herumschreie und eine Axt bei sich trage, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber machten sich daraufhin auf die Suche nach der Person - bislang erfolglos.

Die Polizisten fanden allerdings eine Axt. Es sei davon auszugehen, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinde. Die Polizei bittet um Hinweise, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass der Mann für sich und andere eine Gefahr darstelle.

