Die Zeugenaussage des früheren RAF-Mitglieds Peter-Jürgen Boock im Prozess gegen die Ex-Terroristin Verena Becker ist verschoben worden. Das Verfahren vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim wurde am Dienstag nach wenigen Minuten unterbrochen, weil die Angeklagte sich kurzfristig mit einer fiebrigen Bronchitis und Herzbeschwerden krankgemeldet hatte. Der Prozess soll an diesem Donnerstag fortgesetzt werden, wenn die 58-Jährige bis dahin wieder gesund ist.

Becker muss sich wegen Mittäterschaft beim Anschlag auf den früheren Generalbundesanwalt Siegfried Buback im April 1977 verantworten. Buback und seine zwei Begleiter waren damals von einem RAF-Kommando in Karlsruhe ermordet worden. Nebenkläger Michael Buback, der Sohn des Opfers, hält Becker sogar für die Todesschützin.

Boock soll etwa dazu befragt werden, wie die „Rote Armee Fraktion“ (RAF) organisiert und wie die „Offensive 77“ vorbereitet und umgesetzt wurde. Ziel dieser Anschlagsserie war, die inhaftierten Terroristen aus den Gefängnissen zu befreien. Das Buback-Attentat markierte den Anfang.

Für die Anklage ist Boock ein wichtiger Zeuge. Seine Aussagen bei der Bundesanwaltschaft führten zur Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Becker. Der heute 59-Jährige soll 2009 berichtet haben, dass sich Becker intensiv dafür eingesetzt habe, die Anweisungen der in Stammheim inhaftierten RAF-Führungsmitglieder zu befolgen. Boock ist für drei Sitzungstage geladen. Danach sollen noch weitere frühere RAF-Mitglieder der sogenannten „zweiten Generation“ aussagen.

Boock hat unter anderem an der Entführung und Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer sowie am tödlichen Anschlag auf den Bankier Jürgen Ponto mitgewirkt. Vor seiner Verhaftung 1981 sagte er sich von der RAF los. 1998 wurde es aus der Haft entlassen. Der freie Autor hat einige Bücher über seine RAF-Vergangenheit veröffentlicht und war bereits in mehreren TV-Dokumentationen und Gesprächsrunden zu sehen. (lsw)