Zeugen haben in Karlsruhe bei einem Angriff auf einen Mann und eine Frau wohl Schlimmeres verhindert. Die etwa 60 Jahre alten Opfer waren auf dem Schlossplatz unterwegs, als ihnen eine dreiköpfige Gruppe entgegenkamen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 33-Jährige habe ihnen offenbar grundlos den Mittelfinger gezeigt. Als der Mann und die Frau versuchten auszuweichen, soll ein 29 Jahre alter Verdächtiger den Mann am Samstagabend so stark gegen die Brust gestoßen haben, dass er umfiel.

Daraufhin griffen mehrere Zeugen ein und stellten die Gruppe. Dabei sei es auch handgreiflich geworden. Die Opfer konnten dadurch fliehen. Während des Gerangels habe der 29-Jährige einen Passanten mit einem Messer bedroht, der sich mit Reizgas gewehrt habe. Dank der couragierten Helfer konnte die Polizei die Verdächtigen festnehmen. Sie waren demnach stark betrunken. Der 29-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille, seine Begleiterin 1,68 Promille. Gegen sie werde unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt. Die Beamten suchen nun nach den Opfern.

