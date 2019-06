Zentralrat: Staat muss Antisemitismus stärker bekämpfen

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat die Politik aufgerufen, Antisemitismus entschiedener zu bekämpfen. Ein politischer „Klimawandel“ tue Not, sagte er am Montagabend bei der 40-Jahr-Feier der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg.

So müsse sich in der Ausbildung der Strafverfolgungsbehörden und in deren Ausstattung etwas ändern. „Wir brauchen eine Justiz, die antisemitische und im Übrigen rassistische Straftaten als solche benennt und entsprechend sanktioniert.“ Nötig sei eine Polizei die weder auf dem rechten Auge blind sei noch weghöre, wenn auf Demonstrationen antisemitische Parolen gebrüllt würden. Angesichts der Überlastung von Justiz und Polizei seien solche Forderungen allerdings theoretischer Natur, bedauerte Schuster.

Um ein Abdriften Deutschlands nach rechts zu verhindern, müssten auch die Themen Antisemitismus, Rassismus und Israel stärker in die Ausbildung und Fortbildung von Lehrern einfließen. Die Zahl der antisemitischen Straftaten war im vergangenen Jahr um etwa 20 Prozent gestiegen.

Der Zentralrat hatte die Hochschule 1979 gegründet - lange nachdem die Vorgängerinstitution in Berlin von den Nazis zerstört worden war. Er trägt dabei Kosten von 650 000 Euro im Jahr. Die restlichen drei Viertel steuern der Bund und das Land Baden-Württemberg bei. Derzeit studieren 130 junge Menschen Jüdische Studien in Heidelberg.

