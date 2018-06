„Zementmord“: Landgericht verhandelt über Haupttäter

Mehr als zehn Jahre nach dem Mord am Schüler Yvan Schneider verhandelt das Landgericht Stuttgart wohl ab März über die Zukunft eines verurteilten Haupttäters. Laut Staatsanwaltschaft geht von dem Mann auch nach Ablauf seiner Haft eine hochgradige Gefahr aus. Das Landgericht Stuttgart entscheidet über seine nachträgliche Sicherungsverwahrung, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Während sein Komplize inzwischen aus der Haft entlassen wurde, ist der Haupttäter nach Ablauf der Jugendstrafe im Sommer in eine geschlossene Psychiatrie verlegt worden.

Beide waren 2008 wegen Mordes zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Im August 2007 hatten sie den 19 Jahre alten Yvan Schneider im Rems-Murr-Kreis mit Schlägen und Tritten getötet, die Leiche zerstückelt, in Teilen in Blumenkübel einbetoniert und im Neckar versenkt.

Yvan Schneider