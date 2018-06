Zeltstadt für 1000 Flüchtlinge kommt doch nicht nach Sigmaringen

Wohl auch wegen des Widerstands der Gemeinde hat die Landesregierung Pläne fallengelassen, in Sigmaringen eine Zeltstadt für rund 1000 Flüchtlinge zu errichten. „Die Zeltstadt in Sigmaringen ist vom Tisch“, bestätigte der Sprecher der Lenkungsgruppe Flüchtlingsunterbringung, Michael Brand, am Donnerstag einen Bericht des SWR. Die Sigmaringer waren von Anfang an gegen die geplanten winterfesten Zelthallen auf dem Gelände der Graf-Stauffenberg-Kaserne auf die Barrikaden gegangen.

„Ich halte das für unzumutbar“, hatte Sigmaringens Bürgermeister Thomas Schärer (CDU) Ende November zu den Plänen des Landes gesagt. Die zusätzliche Unterbringung von 1000 Flüchtlingen sei für die Stadt mit etwa 15 000 Einwohnern zu viel. In Sigmaringen sind momentan rund 2300 Flüchtlinge untergebracht. Bei einer Bürgerversammlung wurde der Unmut der Menschen im Ort jüngst sichtbar. In der Stadt kam es in der Vergangenheit auch zu Schmierereien, die sich gegen Flüchtlinge richteten.