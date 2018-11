Zeitung: Zwei Tatverdächtige vor Prozess aus Haft entlassen

Personelle Engpässe am Landgericht Stuttgart haben dazu geführt, dass zwei mutmaßliche Straftäter vor ihrem Prozess freigelassen werden mussten. Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart ordnete die Freilassung jeweils wegen überlanger Verfahrensdauer an, wie die „Stuttgarter Zeitung“ (Dienstag) berichtet. Beide Männer waren seit April wegen versuchten Totschlags inhaftiert, bestätigte ein Sprecher des OLG. In dem einen Fall gehe es um einen Streit in einer Kneipe, bei der ein syrischer Flüchtling zu einer Glasflasche griff. Im anderen Fall gehe es um einen Angeklagten, der schon länger in Deutschland lebe. Die Haft dürfe nicht länger als sechs Monate dauern, wenn die Gründe für Verzögerungen beim Gericht lägen, hieß es beim OLG. „So ist die Rechtslage“, sagte der Sprecher. Ob noch Fluchtgefahr bestehe, spiele dabei keine Rolle. Ähnliche Fälle gebe es immer wieder mal.