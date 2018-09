Die Zahl der tödlichen Motorradunfälle in Baden-Württemberg ist in diesem Jahr leicht zurückgegangen. Von Januar bis August seien insgesamt 70 Motorradfahrer ums Leben gekommen und damit rund 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (2017: 81), erfuhren die „Badischen Neuesten Nachrichten“ (Mittwochausgabe) im Innenministerium. Wie aus der Statistik weiter hervorgeht, stiegen gleichzeitig die Verstöße von Bikern: So ist die Zahl der ertappten Temposünder um knapp 30 Prozent angestiegen (2017: 2223 / 2018: 2889). Aufgrund der zuvor stark angestiegenen Unfallzahlen hatte Innenminister Thomas Strobl (CDU) Anfang des Jahres unter anderem verstärkte Kontrollen angekündigt.