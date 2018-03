Zeitung: Taxifahrer in Stuttgart wollen Arbeit niederlegen

Aus Protest gegen die Stadt wollen Taxifahrer in Stuttgart am kommenden Montagvormittag für vier Stunden keine Fahrgäste befördern. Wie die „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag) berichten, haben die Taxi-Verbände dazu aufgerufen. „Wir rechnen damit dass sich bis zu 75 Prozent der Fahrer beteiligen“, sagte ein Sprecher dem Bericht zufolge. Besonders betroffen sollen Hauptbahnhof und Flughafen sein, medizinische Fahrten sollen stattfinden. In den Augen der Taxifahrer bevorzuge die Stadt die Konkurrenz, zum Beispiel Mitfahrdienste, und befreie sie von Auflagen, die die Taxis einhalten müssten, heißt es in dem Bericht.