Die Landesregierung von Baden-Württemberg will nach der Modernisierung der sogenannten Gäubahn zwischen Stuttgart und Zürich dort Züge mit Neigetechnik fahren sehen. Das fordern Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und Justizminister Guido Wolf (CDU) in einem gemeinsamen Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), wie der „Schwarzwälder Bote“ (Dienstag) berichtet. Scheuer habe sich kürzlich der Haltung der Deutschen Bahn angeschlossen, auf Neigetechnikzüge zu verzichten. Noch im vorigen Jahr hatte das Landesverkehrsministerium mitgeteilt, dass sich Bund und Bahn auf den Einsatz dieser speziellen Züge geeinigt hätten.

Sollte die Bahn nicht von ihrer Haltung abrücken, drohen die beiden Landesminister, notfalls selbst nach einem Anbieter zu suchen, der die kurvige und in weiten Teilen nur eingleisige Strecke mit Neigetechnikzügen befahren kann, wie das Blatt weiter schreibt. Nach Ansicht der Landesregierung wäre mit diesen Zügen eine schnellere Fahrzeit möglich. Die Züge brauchen derzeit rund drei Stunden.

Schwarzwälder Bote