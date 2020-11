Der SPD-Kandidat bei der Stuttgarter OB-Wahl, Martin Körner, will nicht mehr am zweiten Wahlgang teilnehmen. Das teilte er am Sonntagabend der „Stuttgarter Zeitung“ mit. Der Chef der SPD-Gemeinderatsfraktion erreichte kurz vor Auszählung aller Wahlbezirke weniger als zehn Prozent im ersten Wahlgang. Dass mit dem Tengener Bürgermeister Marian Schreier ein weiterer Bewerber aus den Reihen der SPD in Stuttgart auf dem Stimmzettel stand, sei „sicher nicht optimal gewesen“, sagte Körner dem Blatt.

Nach dem vorläufigen Zwischenergebnis lag CDU-Kandidat Frank Nopper mit 32,1 Prozent der Stimmen überraschend klar vorn.

