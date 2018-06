Die Zeiss-Gruppe aus Oberkochen (Ostalbkreis) hat ersten Ergebnissen zufolge ihren Umsatz um acht Prozent auf 4,8 Milliarden Euro gesteigert. Den Gewinn des Ende September abgelaufenen Geschäftsjahres 2015/16 gibt die Gruppe im Dezember bekannt, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Der Umsatz lag im Vorjahr bei 4,5 Milliarden Euro, das Konzernergebnis bei 208 Millionen Euro. Die Zeiss-Gruppe ist ein Technologiekonzern der optischen Industrie.

Der wachsende Konzern beteiligt die Mitarbeiter an der guten Entwicklung und schüttet über 20 Millionen Euro an seine Beschäftigten in Deutschland aus. Vollzeitbeschäftigte erhalten eine Sonderzahlung von bis zu 1400 Euro vor Abzügen. Hinzu kommen nicht übertragbare Wertpapiere, sogenannte Genusscheine, die nach Angaben des Konzerns bis zu 360 Euro wert sind.

Pressemitteilung

Kennzahlen früherer Geschäftsjahre