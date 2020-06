Zeichen gegen Rassismus: Teams von Mannheim und Köln knien

Von Schwäbische Zeitung

Nach dem Fund eines Toten in Ehingen ermitteln jetzt die Behörden die Hintergründe. Am Mittwoch sollte ein Wohnhaus in Ehingen besichtigt werden, um den Wert feststellen lassen zu können. Im Rahmen der Besichtigung wurde in einem verschlossenen Zimmer ein Leichnam aufgefunden.

Die Behörden gehen derzeit davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 51-Jährigen Hausbewohner handelt. Eine Obduktion ergab am Donnerstag keine sicheren Erkenntnisse zur Todesursache.