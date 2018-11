Zehntausende Metall-Beschäftigte wollen Arbeitszeit kürzen

Von Schwäbische Zeitung

Dramatischer Wanderunfall in Vorarlberg: Eine 27-Jährige wird auf einer Tour am Widderstein von einem melonengroßen Stein getroffen und stürzt ab.

Wie die Polizei in Vorarlberg am Montag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Sonntagmorgen am Einstieg der steilen Aufstiegsrinne zwischen Hochtannberg und Widderstein. Mitglieder einer dreiköpfigen Wandergruppe hatten demnach Schutz gesucht, weil sie einen Steinschlag kommen hörten. Doch das ging schief.