Zehn Künstler, zehn Räume, zehnmal das Ringen um die Übersetzung der Seele in Kunst. Eine neue Ausstellung in der Kunsthalle Baden-Baden widmet sich von diesem Samstag an der „Psyche als Schauplatz des Politischen“. Die Schau will ausloten, inwieweit psychische Verarbeitung von - auch politischer - Gegenwart sich in verschiedenen Kulturen voneinander unterscheidet - je nachdem, in welcher Gesellschaft ein Künstler sozialisiert ist. „Innenwelten, mentale Bilder und die Reaktion auf das umgebende Äußere sind kulturell geprägt“, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung der Schau.

Präsentiert werden etwa skurrile, riesige Traumobjekte des US-amerikanischen Künstlers Jim Shaw sowie eine Raum- und Videoinstallation seiner Landsfrau Liz Magic Laser. In einem ausgepolsterten Zimmer können sich die Besucher der Kunsthalle „in echt“ auf Kissen und anderen weichen Objekten niederlassen, um dann einer politisierten Therapiesitzung im genau gleich aussehenden Raum auf der Leinwand zu folgen.

Die junge chinesische Künstlerin Chen Zhe verstört mit Fotografien ihrer Selbstverletzungen und denen ihrer Landsleute, die sie für ihre Serie aufgesucht und zu dem in China tabuisierten Thema abgelichtet hat. Die Ausstellung wird begleitet von Bildern aus der Heidelberger Sammlung Prinzhorn, die sich der Bewahrung von Kunst von Menschen mit psychischen Ausnahmeerfahrungen widmet.

Infos zur Sammlung Prinzhorn

Infos der Kunsthalle Baden--Baden zur neuen Ausstellung