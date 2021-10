Ein Autofahrer hat ein zehnjähriges Mädchen beim Überqueren einer Straße auf einem Tretroller übersehen und angefahren. Ein Rettungshubschrauber flog das schwer verletzte Kind am Freitag nach Polizeiangaben in eine Klinik. Das Mädchen habe die Straße in Kupferzell (Hohenlohekreis) auf Höhe einer Bushaltestelle überquert, als der 60-Jährige mit seinem Auto dort entlangfuhr.

© dpa-infocom, dpa:211022-99-699956/3

Mitteilung