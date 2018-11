Bei dem Zusammenprall mit einem Auto ist ein zehn Jahre alter Junge in Appenweier (Ortenaukreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Zehnjährige mit seinem Fahrrad am Dienstag auf einen Radweg parallel zu einer Straße unterwegs gewesen. Der Junge fuhr nach ersten Erkenntnissen ohne anzuhalten weiter, als der Radweg endete. Daraufhin stieß er mit dem einbiegenden Auto eines 30-Jährigen zusammen. Der Zehnjährige musste in eine Klinik gebracht werden.

