Ein Zehnjähriger ist in einer Stuttgarter S-Bahn zunächst von einem Mitschüler geschlagen und danach von einem Erwachsenen an einer Haltestelle aus der Bahn gestoßen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Junge am Vortag mit einem etwa elf Jahre alten Mitschüler in die Bahn gestiegen. Letzterer griff den Zehnjährigen während der Fahrt offenbar grundlos an und verletzte ihn im Gesicht und am Kopf. An einer Haltestelle mischte sich ein etwa 35-Jähriger ein und stieß den verletzten Jungen aus der Bahn. Er wurde in die Krankenstation einer nahen Firma gebracht.

Pressemeldung