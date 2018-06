In kleinen Schritten sind Polizisten einem Drogendealerring auf die Spur gekommen. Nach monatelangen Ermittlungen sitzen nun zehn Rauschgiftdealer in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten stellten bei den Verdächtigen insgesamt 44 Kilogramm Rauschgift sicher, das nach Schätzungen der Polizei am Markt mehrere Hunderttausend Euro wert gewesen wäre. Die Drogenhändler stammen aus unterschiedlichen Ländern und sind im Alter zwischen 20 und 51 Jahren.

Im Februar waren erste Hinweise auf eine Bande eingegangen, die überwiegend von Oberkirch (Ortenaukreis) aus mit Drogen handelte. Auf der Rückfahrt von den Niederlanden wurde ein Lieferant festgenommen. Bei seinen Komplizen fanden die Rauschgiftermittler Marihuana und Amphetamine in fertig verpackten Portionen. Nach und nach gingen den Polizisten weitere Dealer ins Netz. Auch eine Marihuana-Plantage mit 170 Pflanzen nahmen sie auseinander. Mit zwei Schlössern war ein Kühlschrank voll mit 27 Kilogramm Amphetamin gesichert - die Polizeibeamten konnten sie knacken.

Pressemitteilung