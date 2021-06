Zecken wieder aktiv: Fälle von FSME nehmen zu

Am Flugplatz in Unterzeil bei Leutkirch hat sich diesen Freitag gegen 12.30 Uhr ein Luftunfall ereignet. Wie das Polizeipräsidium in Ravensburg mitteilt, ist ein Ultraleichtflugzeug beim Start in einen Acker abgestürzt. Der Unfall ereignete sich am nördlichen Ende der Startbahn.

Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitteilte, erlitt der Pilot eine Platzwunde am Kopf, die allerdings nicht weiter medizinisch betreut werden musste. Ein weiterer Insasse blieb unverletzt.