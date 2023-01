Zahlreiche Pflegeeinrichtungen führen „Veggie-Day“ ein

Immer mittwochs gibt es ab sofort kein Fleisch mehr auf den Speisekarten vieler Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg. „Es geht weder um Greenwashing, noch um Geldsparen, sondern um einen echten Beitrag zur besseren Zukunft“, teilte die Evangelischen Heimstiftung am Montag mit. Die Heimstiftung betreut rund 14.000 Menschen in landesweit 171 Einrichtungen und ist damit einer der größten Heimbetreiber Baden-Württembergs.

Mit der Entscheidung will die Heimstiftung sich der Mitteilung zufolge für saubere Luft und Ressourcenschonung einsetzen, weil die Herstellung von Fleisch viel Wasser und Bodenfläche benötigt und Treibhausgase freisetzt. Außerdem gehe es um mehr Gesundheit für Mensch und Tier.

Absolut sei die Entscheidung jedoch nicht, betonte Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Heimstiftung. „Wenn jemand unbedingt seinen Aufschnitt abends haben will, dann machen wir das selbstverständlich möglich.“

