An verschiedenen Krankenhäusern in Baden-Württemberg haben sich jeweils mehrere Mitarbeiter und Patienten mit dem Coronavirus infiziert. An der Lahrer Ortenau Klinik (Ortenaukreis) haben sich 18 Beschäftigte und 24 Patienten angesteckt. Wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte, waren drei Stationen betroffen. Die Notfallversorgung war weiter gewährleistet. Planbare Eingriffe hat die Klinik zunächst verschoben.

In einem Nürtinger Krankenhaus (Kreis Esslingen) haben sich 14 Mitarbeiter und 16 Patienten mit dem Coronavirus angesteckt. Angaben einer Klinik-Sprecherin vom Mittwoch zufolge wurden die Infektionen auf einer chirurgischen Station festgestellt. Die Station befindet sich außerhalb des Bereichs für Covid-19-Patienten.

Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es bei den Betroffenen in Nürtingen keine Hinweise auf mutierte Coronaviren. Die Klinik hat die Aufnahme von Notfallpatienten gestoppt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Laut Baden-Württembergischer Krankenhausgesellschaft (BWKG) kam es in den vergangenen Monaten punktuell zu größeren Corona-Ausbrüchen in Krankenhäusern im Südwesten. Erst im Dezember hatten sich in einer Klinik in Tettnang (Bodenseekreis) 84 Mitarbeiter und 26 Patienten mit dem Coronavirus infiziert.

Dass einzelne Mitarbeiter positiv getestet würden, komme sicher immer wieder vor, sagte eine BWKG-Sprecherin. Ihren Angaben nach führen die Kliniken deswegen Schnelltests durch, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Das Robert Koch-Institut listet zwar infiziertes medizinisches Personal auf, aber nicht getrennt nach Einrichtungsart. Auch Mitarbeiter von Arztpraxen und Pflegeheimen fallen in die Statistik.

