Zahlreiche Hinweise auf Schwarzarbeit in Fitnessstudios

Zollbeamte haben in Fitnessstudios viele Hinweise auf Schwarzarbeit gefunden. Bei Kontrollen im Einzugsgebiet des Hauptzollamts Karlsruhe hätten sich in zahlreichen Fällen Anhaltspunkte für Mindestlohnverstöße, die nicht korrekte Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und mögliche Scheinselbstständigkeit von Arbeitnehmenden ergeben, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit hatten in der vergangenen Woche 152 Fitnessstudios in der Region kontrolliert. Das Einzugsgebiet des Karlsruher Hauptzollamts reicht vom Kreis Freudenstadt über den Neckar-Odenwald-Kreis bis zum Rhein-Pfalz-Kreis.

Pressemitteilung

