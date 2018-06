Zahlreiche Festnahmen bei Durchsuchungen in Asylunterkünften

Im Kampf gegen Drogenhändler hat die Polizei mehrere Flüchtlingsunterkünfte im Südwesten durchsucht und zahlreiche Menschen festgenommen. Bei der Aktion am Dienstag und am Donnerstagmorgen wurde unter anderem ein Hotel in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) durchsucht, in dem Flüchtlinge untergebracht sind, wie ein Sprecher der Polizei Mannheim sagte. Dort wurden zwei Männer festgenommen. Insgesamt ermittelte die Polizei gegen 107 Verdächtige. Genaue Zahlen zu den Festnahmen waren zunächst unklar.