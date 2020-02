Zahlreiche Einsätze bei Unwetter in Süddeutschland - Trampoline fliegen durch die Luft

Auch am Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst weiterhin vor starken Regenfällen und Sturmböen. Im Süden und Südwesten Deutschlands haben teils orkanartige Böen und ergiebiger Dauerregen für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt.

7.30 Uhr: Umgestürzte Bauzäune und umherfliegende Trampoline

Im gesamten Raum Oberschwaben meldet die Polizei umgestürzte Bäume und Bauzäune. Im Kreis Sigmaringen stürzte eine Tanne auf ein Wohnhaus und beschädigte dabei auch drei Autos. Am Bodensee flogen Trampoline durch die Luft, auch Bauzäune waren umgestürzt. Die Fähre zwischen Friedrichshafen und Romanshorn hat den Betrieb wegen des starken Windes vorläufig eingestellt.

In den höheren Lagen geht der Regen teilweise in Schnee über: Am Feldberg herrscht inzwischen Schneekettenpflicht für Lkw.

Zwischen Ulm und Aalen lag ebenfalls ein Baum in den Gleisen, der inzwischen entfernt wurde. Es kommt aber trotzdem noch zu Verspätungen, meldet die Deutsche Bahn. Die Strecke zwischen Friedrichshafen und Ravensburg ist nach wie vor gesperrt.

6 Uhr: Nächtliche Einsätze der Feuerwehren

In der Gemeinde Aach bei Trier wurde der Ortskern in der Nacht auf Dienstag von einem Bach überschwemmt, wie ein Sprecher der technischen Einsatzleitung des Landkreises sagte. Südlich von Trier in Konz wurden Teile eines Hauses überflutet.

Dabei wurden mehrere Menschen eingeschlossen, die Feuerwehr befreite sie. Im ganzen Landkreis Trier-Saarburg sperrten Einsatzkräfte überschwemmte Bundes- und Landesstraßen, zudem lief Wasser in mehrere Gebäude. In Saarbrücken sperrte die Polizei am frühen Morgen einen Abschnitt der Stadtautobahn.

In Bayern und Baden-Württemberg gab es der Polizei zufolge zunächst nur kleinere Probleme. In zahlreichen Regionen wurden umgestürzte Bäume gemeldet, vereinzelt waren kleinere Straßen überschwemmt. Zwischen Friedrichhafen und Ravensburg ist ein Baum auf die Gleise gestürzt, die Deutsche Bahn hat die Strecke deshalb gesperrt und einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Vor allem den Norden Baden-Württembergs hat es in der Nacht und am frühen Morgen schwer getroffen. Im Kreis Heilbronn sind mehrere Straßen überflutet, die Feuerwehren haben Hochwasserschutzwände gegen die steigenden Wassermassen aufgebaut. In Allmersbach bei Winnenden stürzte in einem Wohnheim eine Zwischendecke ein. In der Region Freiburg hatte der Wind Ziegel von zwei Häusern abgedeckt. Und auch in Esslingen wütete das Unwetter: Dort stürzte ein Baum auf eine Straße und Stromleitungen, die Feuerwehr musst bei starkem Regen und Wind anrücken, um den Baum zu zersägen.

Auf der schwäbischen Alb waren in der Nacht einige Sraßen überflutet, die Straßenmeisterei musste außerdem in Balingen ausrücken, um Geröll von den Straßen zu entfernen. Einen Bauernhof hat es besonders schlecht getroffen - er steht samt Weide zentimetertief unter Wasser.

Für den Morgen und den Vormittag ging die Polizei aber in vielen Regionen noch von einer zunehmenden Zahl an Einsätzen aus.

Mehr entdecken: Warnung vor schweren Unwettern in Süddeutschland

Aktuelle Unwetter-Gefahren