Die Zahl der jugendlichen Komatrinker in Baden-Württemberg ist 2013 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. 3196 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 19 seien wegen akuten Alkoholmissbrauchs stationär in einem Krankenhaus behandelt worden, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das seien 10,2 Prozent weniger als 2012. Seit 2009 sei die Zahl der 10- bis 19-Jährigen, die wegen eines Rausches im Krankenhaus stationär behandelt wurden, stetig gefallen. Deutschlandweit wurden 2013 den Angaben zufolge knapp 23 300 Kinder und Jugendliche nach Alkoholmissbrauch stationär in einem Krankenhaus behandelt - 12,8 Prozent weniger als im Vorjahr.

Statisik von Destatis