Zahl der Wohnmobile im Südwesten deutlich gestiegen

Im ersten Jahr der Corona-Pandemie haben sich Tausende Menschen in Baden-Württemberg ein Wohnmobil zugelegt. Die Zahl der Fahrzeuge liegt im Südwesten erstmals über 100.00, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Zum Stichtag 1. Januar waren genau 101.862 Wohnmobile im Land zugelassen. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 12.400 Stück oder 13,9 Prozent. Vor den ersten Corona-Fällen im Südwesten waren in Baden-Württemberg 89.447 Wohnmobile angemeldet (Stand: 1. Januar 2020).

Deutschlandweit stieg die Zahl der Wohnmobile um mehr als 85.300 Stück oder 14,5 Prozent. Die Daten stammen den Angaben nach aus einer Auswertung des Kraftfahrt-Bundesamtes.

© dpa-infocom, dpa:210528-99-774776/2

Mitteilung