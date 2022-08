Zahl der Ukraine-Flüchtlinge im Südwesten stark gestiegen

In Baden-Württemberg sind laut Justizministerium seit Beginn des Ukraine-Kriges 116 500 Ukrainer angekommen. Die Zahlen seien seit Anfang Juni stark gestiegen, sagte ein Sprecher von Ministerin Marion Gentges (CDU) der „Schwäbischen Zeitung“. Demnach zählten die Erstaufnahmestellen im Land in der Woche ab dem 6. Juni 113 Neuankömmlinge am Tag aus der Ukraine, in der vergangenen Woche waren es 233. Seit Juni erhalten Flüchtlinge aus der Ukraine Leistungen Hartz IV und damit mehr als andere Asylbewerber. Außerdem können sie Wohnungen anmieten und arbeiten.

Gentges warnte bereits vor „Fehlanreizen“

Gentges hatte diese Entscheidung des Bundes als „Fehlanreiz“ kritisiert, der mehr Menschen nach Deutschland locke als in andere EU-Staaten. Dafür war sie von Grünen, SPD und FDP scharf kritisiert worden. Vertreter der Kommunen hatten sich hinter Gentges gestellt. Ohne diese Entscheidung „und die damit verbundenen höheren Sozialleistungen wären wir als Kommunen nicht jetzt vor die Situation gestellt, Notunterkünfte vorzubereiten und bereitzustellen", hatte der Präsident des Landkreistags, der Tübinger Landrat Joachim Walter (CDU), kritisiert. Die Anziehungskraft der im europäischen Vergleich höchsten Sozialleistungen in Deutschland mache alle Versuche einer gleichmäßigen Verteilung von Geflüchteten in Europa zunichte. Nach Angaben des Landkreistags Baden-Württemberg sind verschiedene Landkreise bereits dabei, Sporthallen als Notunterkünfte zu belegen.

Krisengespräch geplant

Angesichts der steigenden Zahlen hat das Land die kommunalen Spitzenverbände laut baden-württembergischen Städtetag für den Mittwoch zu einem Krisengespräch eingeladen.

Seit Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine vor einem halben Jahr sind fast eine Million Flüchtlinge aus dem Land in Deutschland registriert worden. Bis 21. August seien 967 546 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine verzeichnet worden, die „zumindest übergangsweise“ nach Deutschland gekommen seien, erklärte das Innenministerium am Dienstag in Berlin.

„Größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg“

Europa erlebe seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar „die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Ihr Haus betonte, dass von den registrierten Flüchtlingen eine „erhebliche Zahl“ entweder in andere EU-Länder weitergereist oder aber in die Ukraine zurückgekehrt sei. „Bei der Zahl von 967 46 Personen handelt sich um die Zahl derjenigen, die sich seit Kriegsbeginn vorübergehend in Deutschland aufgehalten haben oder weiter aufhalten“.

Laut UN-Flüchtlingshilfswerks sind rund 3,8 Millionen Kriegsflüchtlinge zumindest zeitweise wieder aus anderen europäischen Staaten in die Ukraine zurückgekehrt.