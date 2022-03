Kriminalität im Südwesten: Zahl der Straftaten sinkt

Weniger Straftaten, mehr Aufklärung: Baden-Württembergs Innenminister Thomas Stroble (CDU) hatte bei der Vorstellung der Kriminalstatistik gute Nachrichten zu verkünden. Die Kriminalitätsbelastung, also die Straftaten pro Einwohner, ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen und so niedrig wie seit 1977 nicht mehr. Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote gestiegen.

„Das ist das Ergebnis einer sorgfältigen Polizeiarbeit und einer entschiedenen Schwerpunktsetzung bei der polizeilichen Arbeit“, sagte Strobl am Montag in Stuttgart. Einfluss auf die Kriminalität im Land hatte jedoch auch die Coronapandemie. „Wenn es keine Menschenansammlungen mehr in diesen Dimensionen gibt, gibt es weniger Taschendiebstähle, wenn die Menschen mehr Zuhause sind, gibt es weniger Wohnungseinbrüche“, fasste Strobl das Phänomen zusammen.

Pandemie verstärkt einige Deliktfelder

Jedoch bot die Pandemie auch Gelegenheit für neue kriminelle Delikte. So sind laut Innenministerium etwa hohe Schäden durch Subventionsbetrügereien bei den Coronahilfen entstanden. Außerdem gebe es neue und intensivere Maschen betrügerischer Schockanrufe oder etwa Impfpassfälschung. „Kriminelle passen sich den jeweiligen Umständen an“, sagte Strobl. „Sie finden neue Betätigungsfelder.“

Einen Anstieg bei den Fallzahlen gab es auch bei der Cyberkriminalität. Seit 2017 stiegt die Zahl der Fälle um 4,8 Prozent auf 10 744 Straftaten. Damit ist ein neuer Höchststand erreicht. Den größten Anteil mit mehr als 8000 Fällen hat hierbei der zuletzt leicht rückläufige Computerbetrug.

Insgesamt lag die Zahl der Straftaten in Baden-Württemberg im Jahr 2021 bei 486 331 und damit auf dem niedrigsten Stand seit 36 Jahren. Rund zwei Drittel aller Straftaten konnte die Polizei aufklären. Die Aufklärungsquote ist damit noch einmal gestiegen und mit 65,3 Prozent die beste seit fast 60 Jahren.