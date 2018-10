In Baden-Württemberg werden 93 412 (29,1 Prozent) der Kinder unter drei Jahren in Kitas und von Tagesmüttern- und vätern betreut, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Nur in Sachsen-Anhalt (57,1), Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (je 56,4) und Thüringen (54,0) ist die Quote noch höher. Bundesweit stieg die Zahl der Kitas um 640 Einrichtungen auf 55 933 und die der Tagesmütter und -väter um 226 auf 44 181. Stichtag für die Zahlen ist der 1. März 2018.

Die Anzahl der Kinder in Tagesbetreuung ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 3000 angestiegen (Stichtag 1. März 2017: 89 741). Grund hierfür sind laut Sprecher des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg die hohen Geburtenraten 2016 und 2017 mit jeweils 107 000 Neugeborenen. An der Spitze der Betreuungsquote 2017 für Kinder unter drei Jahren lagen die Stadtkreise Heidelberg (45,4) und Freiburg (42,1). Im vergangenen Jahr gab es 8792 Kitas und 6683 Tagesmütter- und väter im Land - davon 186 Tagesväter.

Mitteilung Statistisches Bundesamt

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg