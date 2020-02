In Baden-Württemberg ist die Zahl der Grippefälle in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Bis zum Mittwoch wurden dem Landesgesundheitsamt (LGA) mehr als 6430 Fälle gemeldet, wie das Amt mitteilte. Das seien mehr als doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Zuerst hatten die „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ über die Zunahme berichtet. Vor knapp zwei Wochen waren 2113 Fälle gemeldet worden.

Nach Angaben der Zeitungen sind bisher nachweisbar zwölf Menschen in Baden-Württemberg an der Influenza gestorben. Influenza-Erkrankungen gibt es laut LGA in allen Stadt- und Landkreisen.

Die Grippefälle müssen dem Landesgesundheitsamt gemeldet werden, wenn das Virus im Labor nachgewiesen wurde. Das Regierungspräsidium Stuttgart geht davon aus, dass die Dunkelziffer der Erkrankungen und auch der Sterbefälle deutlich höher liegt. Die Grippesaison beginnt demnach im Oktober. Ihren Höhepunkt erreicht sie im Februar und März.

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) hatte zuletzt dazu aufgerufen, angesichts der Debatte über die neue Lungenkrankheit aus China die normale Grippe nicht aus dem Blick zu verlieren. „Influenza ist wesentlich aggressiver, und die Ansteckungsgefahr beim Nichtimpfschutz ist wesentlich größer“, hatte er gesagt. „Wir haben wesentlich mehr Sterbefälle bei Influenzazeiten, als wir das bei dieser Form haben werden“, sagte er mit Blick auf das Coronavirus.